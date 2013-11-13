Владелице ресторана, в котором отравились люди, грозит до 3 лет

Прокуратурой Гусятинского района направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении владелицы местного бара-ресторана по факту массового пищевого отравления людей во время празднования свадьбы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, предприниматель будет отвечать за нарушение санитарных правил и норм, которые привели к массовому отравлению людей.

Санкция по ч.1 ст. 325 УКУ, по которой было открыто производство, предусматривает штраф в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Как сообщал УНИАН, в августе 2013 года после празднования свадьбы в городе Копичинцы Гусятинского района за медицинской помощью в районную больницу обратились жители Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областей.

Было установлено, что они отравились в результате употребления пищи, зараженной патогенными микробами.

В целом пострадал 41 человек, из них 11 детей, 3 человека находились после отравления в тяжелом состоянии.

Следствием установлено, что массовое пищевое отравление людей произошло по вине владелицы ресторана, которая допустила использование продуктов и сырья для приготовления блюд без соответствующих документов.

Кроме того, предприниматель допустила к приготовлению пищи и обслуживанию праздничных столов работников без прохождения медосмотра и посторонних лиц. Также в ресторане нарушали правила хранения скоропортящихся продуктов, готовых блюд, инвентаря, соблюдение режимов мойки и дезинфекции.