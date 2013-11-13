Тернопольщина: на борьбу с туберкулезом выделили 38,4 млн

Тернопольский областной совет на сессии 12 ноября утвердил областную программу противодействия заболеванию туберкулезом на 2013-2016 годы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного совета, целью программы является снижение показателей заболеваемости и смертности населения от туберкулеза путем применения лабораторной и рентгенологической диагностики, уменьшения случаев запущенных форм среди впервые обнаруженных больных и сочетания комплекса методов ранней диагностики, снижения развития мультирезистентного туберкулеза среди больных.

Смета программы составляет 38,435 млн грн, из них 35,02 млн грн запланировано получить из областного бюджета, 3,415 млн грн – из местных бюджетов.

Данные средства будут использованы на образование в составе Тернопольского областного противотуберкулезного диспансера отделения для стационарного лечения больных мультирезистентным туберкулезом, закупку расходных материалов для диагностики туберкулеза, обслуживания выездных флюорографов для обследования сельского населения, обеспечения противотуберкулезных заведений дезинфекционными камерами и дезинфекционными средствами, бактерицидными ультрафиолетовыми излучателями, установками для утилизации медицинских отходов.

По данным областного управления здравоохранения, которое разрабатывало программу, ее реализация даст возможность ежегодно снижать не менее чем на 1% уровень заболеваемости и смертности от туберкулеза (составит 4% при выполнении программы), снизить показатель частоты прерывания лечения на 10%, обеспечить привлечение более 80% медицинских работников к учебе по международным стандартам. В результате стабилизации эпидемической ситуации ожидается уменьшение расходов из государственного и областного бюджета, предусмотренных для предотвращения распространения туберкулеза.

Справка УНИАН. Заболеваемость туберкулезом в Тернопольской области за 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась с 40,5 до 37,5 случаев на 100 тыс. населения.