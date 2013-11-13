В Одесском вузе в центре города обнаружено 20 кг ртути
10:29, 13 ноября 2013Новости регионов
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Пострадавших нет
В Одесском вузе, расположенном в центре города, сегодня, 12 ноября, обнаружено 20 кг ртути.
Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 10:00 в спасательную службу Одессы поступило сообщение о том, что в институте холода, криотехнологий и экоэнергетики им.Мартыновского Одесской национальной академии пищевых технологий обнаружен баллон с неизвестным веществом.
Спасатели, прибыв на место происшествия (ул. Дворянская) установили, что в баллоне находится около 20 кг ртути. Опасное вещество изъято и перевезено в химико-радиометрическую лабораторию, где она будет храниться на складе. Пострадавших по время обнаружения находки нет.
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