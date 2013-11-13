Во Львове создают мультфильмы для незрячих деток

Сегодня - 13 ноября - Международный день слепых . В этот день в 1745 году родился Валентин Гаюи - французский педагог, основавший целый ряд школ и предприятий для слепых людей в Париже и Санкт - Петербурге. Он стал первым человеком, который создал подобные учреждения , поскольку до 18 века в мире не было ни одной школы для слепых.

Проблема потери зрения является актуальной во всех странах. Всего в мире насчитывается около 37 млн. слепых людей и 124 млн. человек с недостаточным зрением. По словам главного внештатного специалиста Минздрава по детской офтальмологии, заведующего Центра детской офтальмологии кандидат медицинских наук Юрия Баринова, сейчас в Украине на 10 тысяч детей - один слепой, а детская слепота занимает третье место в общей структуре инвалидности. «Офтальмологи ожидают прирост показателей - 200-300 незрячих детей в год . Если эти цифры добавить до 700 слепых детей в Украине - это уже состояние эпидемии. Украина подключена к всемирной программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ ) «Право на зрение - 2020» . Ее реализация должна быть закончена в 2020 , в соответствии с положениями программы, показатели слепоты и слабовидения в мире должны быть снижены в 2-3 раза. Мы должны иметь 0,4 ребенка на 10 тысяч населения, то есть 4 ребенка на сто тысяч», - отмечает Баринов .

Однако каждый ребенок, независимо от их особых потребностей, должен иметь доступ к образованию и ко всем сферам жизни. Таким «особым » детям необходимо создать все условия для всестороннего развития. Львовщина одной из первых в стране создала классы, где дети с нарушениями зрения обучаются вместе со всеми остальными. В частности, благодаря и «Ресурсном центру образовательных информационных технологий для лиц с особыми потребностями», одним из направлений деятельности которого является внедрение инклюзивного образования. За год центр получил статус всеукраинского - здесь помогают детям с недостатками зрения не только Львовской, но и более 10 областей Украины .

По словам исполнительного директора Львовской областной организации ВОО « Украинский союз инвалидов - ВСЕ» Оксаны Потимко, ресурсный центр является уникальным, так как в нем сочетаются научные, практические и технические наработки, дети с недостатками зрения их родители и учителя, обращаются в центр и получают специальные материалы для обучения .

" Мы внедряем концепцию инклюзивного образования незрячих школьников . Год назад центр был оснащен специализированным оборудованием. Благодаря сотрудничеству Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и Национального университета «Львовская политехника» были приобретены тифлотехнические средства - печатные машины со шрифтом Брайля, принтеры, компьютеры. Благодаря новому оборудованию вышли в свет «Азбука» издательства «А-ба-ба-га-ла-ма-га» для детей с проблемами зрения, «Азбука в рельефных рисунках», тактильные цифры и буквы, объемные материалы, учебно - дидактический материал для школьников с нарушениями зрения , которые проходят обучение в специализированных и общеобразовательных школах » , - отметила Потимко . Она также отметила , что ресурсный центр начал совершенно новый для Украины направление работы - адаптация мультипликационных фильмов для незрячих детей .

«Мы работаем над изготовлением мультфильмов, адаптированных для незрячих зрителей. В партнерстве с фондом Рината Ахметова также будут изготовлены аудиолекции к учебным предметам, изучаемых студентами с нарушениями зрения в медколледжах», - отметила Потимко .

Руководитель программы «Адресная помощь» Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Виктория Мыколаюк отметил, что наряду с системными программами «Развитие Украины» не безразлична судьба инвалидов.

«В рамках программы «Прямая адресная помощь» мы поддерживаем людей с особыми потребностями, в том числе с нарушениями зрения. Мы обеспечиваем проведение необходимого лечения, поддерживаем социальные инициативы. И принимая во внимание полное отсутствие в Украине учебного материала для студентов с проблемами зрения, фонд Рината Ахметова в следующем году поддержит изготовления аудиолекций до 35 учебных предметов, изучаемых студентами с нарушениями зрения в медицинских колледжах Украины в течение трех лет обучения (Львов, Киев, Геническ, Харьков, Черновцы)».