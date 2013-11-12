Принята Тернопольская областная программа по гепатитам В и С

Тернопольский областной совет принял областную программу профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов В и С на 2012 - 2016 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, программа направлена на снижение заболеваемости населения области вирусными гепатитами В и С, предупреждение инвалидизации и летальности, связанной с развитием осложнений, таких как цирроз печени и первичная гепатоцеллюлярная карцинома.

В целом, на финансирование программы запланированы использовать 10 млн грн, в частности, 7,54 млн – из бюджета области, 2,46 млн грн – из местных бюджетов.

Эти средства будут использованы на открытие межрайонных гепатологических кабинетов, приобретение реактивов для скринингового обследования на маркеры вирусных гепатитов, внедрение пункционной биопсии печени, централизованного приобретения препаратов для больных, нуждающихся в противовирусной терапии.

Благодаря реализации программы запланировано увеличить выявление больных хроническими гепатитами В и С в 2-3 раза, уменьшить заболеваемость острым вирусным гепатитом В в 2-3 раза, снизить на 30-40% уровень смертности среди больных хроническим вирусным гепатитом В и С, повысить квалификацию специалистов, привлеченных к работе по противодействию вирусным гепатитам, усовершенствовать систему лабораторного контроля качества диагностики и лечения инфицированных и больных.

За данную программу проголосовали все 85 депутатов облсовета.

Справка УНИАН. В Тернопольской области уровень заболеваемости острым вирусным гепатитом В колеблется в пределах 4,6-2,3 на 100 тысяч населения, в городе Тернополь – 6,8-4,1 на 100 тысяч населения. Эти показатели ниже, чем в целом по Украине (14,6-6,31 на 100 тысяч населения).