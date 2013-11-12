В Киеве похитили 10 млн для закупки медоборудования

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в г. Киеве разоблачили деятельность преступной группы, которая подозревается в хищении денежных средств в особо крупных размерах.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, в карманах злоумышленников «осели» около 10 миллионов гривень, которые предназначались для закупки медицинского оборудования в Главный военный госпиталь.

Организатором этой финансовой сделки выступало должностное лицо военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины. Преступная схема заключалась в махинациях с расчетной документацией на настоящую стоимость и таможенном оформлении медицинского оборудования для военного госпиталя.

По материалам УБОП ГУМВД Украины в г. Киеве следственным отделом Главного управления надзора за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Украины открыто уголовное производство по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 423 Уголовного кодекса Украины «Злоупотребление военного должностного лица властью или служебным положением», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

В настоящее время правоохранители устанавливают причастность других лиц к совершению этого преступления. Следствие по делу продолжается.