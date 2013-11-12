На Луганщине мужчину ранило во время разборки снаряда

В Луганской области во время разборки взорвался снаряд, пострадал мужчина.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, сегодня в 11.30 в травматологическое отделение городской больницы Антрацита был госпитализирован мужчина, который пострадал от взорвавшегося во время разборки снаряда.

Согласно сообщению, 63-летний житель пос. Щетово г. Антрацита, госпитализирован с диагнозом: ампутация 2-3 пальца левой руки, рваная рана левой кисти, травматическая экстрадиция нижних зубов.

Сотрудники милиции установили, что мужчина нашел в лесополосе около поселка Щетово артиллерийский снаряд калибра 45 мм времен Великой Отечественной войны и принес его домой. Во дворе дома он попытался его разобрать. Во время разборки снаряд взорвался.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований. Проводится проверка.