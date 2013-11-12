Кабмин и общественные объединения инвалидов подписали Меморандум

Кабинет министров Украины и представители всеукраинских общественных объединений инвалидов подписали Меморандум о сотрудничестве, которым предполагается введение действенных механизмов для широкого участия общественности в формировании государственной политики в социальной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, документ был подписан сегодня премьер-министром Николаем Азаровым и представителями общественных организаций инвалидов.

Согласно меморандуму, представители правительства и общественные активисты будут проводить постоянные консультации по вопросам защиты прав людей с особыми потребностями, совместно рассматривать планы действий по созданию в Украине беспрепятственной жизненной среды для инвалидов, и проводить мониторинг реализации социальных программ для инвалидов.