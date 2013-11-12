В Севастополе успешно ликвидировали авиабомбу в 1 тонну

В Севастополе успешно ликвидировали авиационную бомбу SD-1000 весом в 1 тонну, обнаруженную 8 ноября жителями города в районе посёлка Октябрьский Балаклавского района.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в 9.30 бомба специалистами аварийно-спасательного отряда особого назначения ГСЧС была погружена на специальный автомобиль и в 10.15 колонна начала движение в район специального полигона. В 11.52 авиабомба была ликвидирована путем направленного подрыва на спецполигоне недалеко от с. Хмельницкое Балаклавского района г. Севастополя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСНС Украины в г. Севастополе, работе с боеприпасом были допущены только 12 человек - профессиональных пиротехников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, прошедшие специальную подготовку и имеющие опыт работы с взрывоопасными времен Великой Отечественной войны.

С целью обеспечения безопасности, жители трех населенных пунктов были временно отселены из зоны возможного поражения: из домов, мест с массовым пребыванием людей и предприятий, расположенных вблизи маршрута следования колонны. Сотрудниками милиции был обеспечено оцепление территории и перекрытие транспортной развязки.

В районе проведения работ побывал председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир Яцуба.

По данным пресс-службы Управления ГСЧС в городе Севастополе, сегодня пройдет заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором будут проанализированы итоги спецоперации по обезвреживанию боезапаса.

Как сообщал УНИАН, немецкая осколочно-фугасная авиационная бомба SD-1000 весом в 1 тонну была обнаружена 8 ноября жителями города в районе посёлка Октябрьский Балаклавского района. Бомба находилась вблизи Инкерманского Свято-Климентовского мужского пещерного монастыря, в 140 метрах от железнодорожной колеи и 160 метрах от ближайшего жилого дома. По информации Управления ГСЧС в городе Севастополе, вес взрывчатого вещества найденной авиабомбы – 540 килограммов, радиус возможного разлёта осколков составляет около 1500 метров, радиус ударной волны -1160 метров.