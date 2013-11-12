Для больницы Житомира построили энергоэффективную котельную

В Житомире вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко представил современную энергоэффективную котельную общую для Житомирской центральной городской больницы №2 и областного Центра матери и ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, Бойко осмотрел котельную и провел пресс-конференцию для журналистов в перинатальном центре.

«Котельная суперсовременная и работает на автоматизированной системе, позволяющей экономить газ. Если мы построим такие объекты по всей стране, у нас значительно уменьшится потребление газа. Будем распространять опыт житомирян по Украине», - сказал он во время презентации.

Бойко уточнил, что котельная работает как на газу, так и на электроэнергии. Ночью, когда электроэнергия дешевле, работающие на электроэнергии котлы нагревают воду, которая дает экономию потребления газа вдвое.

Благодаря проведенной в межотопительный сезон 2013 года реконструкции котельной центральная городская больница и областной перинатальный центр будут иметь круглогодичное бесперебойное горячее водоснабжение и качественное теплоснабжение с минимальными расходами энергоносителей.

Как прозвучало на пресс-конференции, в ближайшие два года Житомир вложит в целом в сферу энергоэффективности около 20 млн грн. Средства от привлеченных международных грантов пойдут на модернизацию сетей теплоснабжения (15 млн. евро), создание энергоэффективного квартала (около 600 тыс. евро) и на утепление 19 учреждений бюджетной сферы ( 4,3 млн. евро).

От реализации энергоэффективных проектов Житомир сможет достичь экономии электроэнергии и тепловой энергии в 4 млн. евро в год.

Как сообщал УНИАН, по словам городского головы Владимир Дебоя, Житомир в ближайшие два года получит 12 млн. евро грантовых средств от Швейцарии на модернизацию системы теплоснабжения города.

15 октября Житомир подписал договор с Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО) договор, в соответствии с которым Житомир получит 292 тыс. евро кредита и столько же, – 292 тыс. евро – грантовых безвозвратных средств на внедрение инновационных технологий в системе теплоснабжения Житомира по программе «Демо-Украина». В частности. планируется создание энергоэффективного квартала, в который войдут 5 жилых многоэтажных домов и детский сад для детей с особыми потребностями №59. Жители квартала будут иметь более качественное теплоснабжение, котельная же будет использовать на треть меньше газа, а потребление электроэнергии сократится вдвое.

Справка УНИАН. В модернизированной котельной обеспечена установка для аккумуляции тепловой энергии с использованием электрических котлов украинского производства. В частности, установлены 2 электрических котла общей мощностью 300 кВт, эффективный теплообменник, бак-аккумулятор горячей воды емкостью 40 куб м и система циркуляционных насосов. Общая стоимость реализации проекта составляет 720 тыс. грн. Это - собственные средства КП «Житомиртеплокоммунэнерго», которое и осуществило модернизацию. Экономический эффект от котельной составит около 240 тыс грн ежегодно. Срок окупаемости проекта - 3 года. От реализации проекта котельная ежегодно будет иметь 95 тыс. куб м экономии газа, а также уменьшит себестоимость производства тепловой энергии и уровень выбросов вредных веществ.