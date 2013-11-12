Николаевщина: на молодого человека напала бешеная лисица

На территории села Белая Криница Березнеговатского района Николаевской области введен карантин в связи с нападением дикой лисы на человека.

Как сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, карантин был введен с 11 ноября по решению Березнеговатской противоэпизоотической комиссии.

Как сообщили в управлении, 8 ноября на территории частного домовладения дикая лиса напала на владельца дома, молодого человека 1992 г.р., и его домашних собак. Местные жители убили лису. Патологический материал был направлен в Николаевскую областную лабораторию ветеринарной медицины. 11 ноября предположительный диагноз «бешенство» был подтвержден.