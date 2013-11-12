Николаевщина: на молодого человека напала бешеная лисица
13:04, 12 ноября 2013Новости регионов
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Введен карантин
На территории села Белая Криница Березнеговатского района Николаевской области введен карантин в связи с нападением дикой лисы на человека.
Как сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, карантин был введен с 11 ноября по решению Березнеговатской противоэпизоотической комиссии.
Как сообщили в управлении, 8 ноября на территории частного домовладения дикая лиса напала на владельца дома, молодого человека 1992 г.р., и его домашних собак. Местные жители убили лису. Патологический материал был направлен в Николаевскую областную лабораторию ветеринарной медицины. 11 ноября предположительный диагноз «бешенство» был подтвержден.
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