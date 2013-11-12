В Черкасской области началось цветение деревьев

В Черкасской области из-за теплой погоды в результате теплового стресса на деревьях началось единичное цветение.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, из-за несвоевременного тепла продолжается активный период вегетации озимых, хотя, по многолетним данным, средняя дата прекращения вегетации - 3 ноября, а наиболее поздняя – 5 декабря. По наблюдениям метеостанций области, на полях, засеянных до 15 октября, у озимых наблюдается листообразование и кущение. Аномальное тепло в начале ноября сыграло положительную роль в развитии озимых, которые находятся преимущественно в хорошем состоянии перед зимовкой. Дальнейшее их состояние будет зависеть от характера зимы.

Температурный фон минувших выходных в области находился в пределах +9-11º и соответствовал середине октября. В целом первая декада ноября в Черкасской области оказалась аномально теплой, с показателями температурного фона на 6-7º выше климатической нормы. В отдельные дни был установлен рекорд максимальной температуры воздуха за весь период истории наблюдений в области.

Согласно прогнозу погоды, в ближайшие несколько суток будет наблюдаться антициклонный режим погоды, температурный фон существенно не изменится. Температура воздуха ночью +3-8º, днем +8-13º, существенных осадков не ожидается.

С 14 ноября начнется снижение температурного фона – ночью столбики термометров будут опускаться до +1-6º, днем – до +4-9º.