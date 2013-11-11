Тернопольщина: причиной массового мора птицы стал грибок

Причиной массовой гибели птицы в Тернопольской области стало поражение грибком.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела обеспечения противоэпизоотических мероприятий главного управления ветеринарной медицины в Тернопольской области Владимир Маркив, в киевской лаборатории, куда направили на обследование погибших цыплят, установили, что причиной их смерти стал аспергиллез – болезнь, вызванная различными видами плесневых грибов рода Aspergillus.

«От этой болезни погибает от 40 до 90% молодняка, бывает и все 100%. Что-то подобное произошло и в данном хозяйстве, там было до 50 тыс. цыплят, а осталось несколько тысяч», – рассказал Маркив.

По его данным, цыплят привезли из Польши в суточном возрасте.

При этом, по мнению Маркива, заражение произошло уже в Украине.

«Цыплята могли заразиться от подстилки из соломы, могли и от кормов. Но составляющие корма: соя, кукуруза, премиксы поступали от разных поставщиков и сейчас установить, что именно было поражено грибком, уже фактически невозможно», – отметил начальник отдела.

По его данным, вся погибшая птица была доставлена для утилизации на ветсанзавод в селе Остров Тернопольского района, который производит из погибших животных и птицы костную муку для минудобрений.

В самом хозяйстве на протяжении трех месяцев будет проходить санитарная очистка, в данный период птицу туда завозить не будут.

По данным Маркива, массовая гибель птицы имела место лишь в одном хозяйстве, аналогичных инцидентов в последнее время в Тернопольской области не фиксировали.

Как сообщал УНИАН, на птицеферме в Зборовском районе Тернопольской области с 28 по 30 октября погибло 17 тыс. голов птицы. В Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины заверили, что эпидемии нет, и этот инцидент не несет опасности для здоровья людей.