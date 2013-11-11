В Черкасской области мужчина вырыл на огороде 25 снарядов

В Черкасской области в селе Дацки Корсунь-Шевченковского района 10 ноября 34-летний хозяин при проведении земляных работ на приусадебном участке вырыл 25 снарядов времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Черкасской области, спасатели, прибывшие на место по вызову, идентифицировали их как 76-миллиметровые артиллерийские снаряды. Изъятие и уничтожение боеприпасов саперами аварийно-спасательного отряда спецназначения запланировано на 11 ноября.

До этого времени все земляные работы на участке приостановлены.