Задержан наркокурьер, поставлявший в Украину «димедрол»

В Одесской области задержан мужчина, поставлявший в Украину для наркозависимых контрабандный «димедрол».

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, при попытке перевозки таблеток через государственную границу задержан наркокурьер. Операция проводилась совместно с сотрудниками подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков одесского областного управления, УМВД на Одесской железной дороге и оперативно-розыскного отдела Одесского пограничного отряда.

По словам начальника УБНОН ГУМВД Украины в Одесской области Дмитрия Головина, в августе в милицию поступила информация о том, что 34-летний житель города Раздельная (Одесская область) сбывает на территории региона «не лицензированный сильнодействующий препарат «димедрол», который контрабандным путем привозит из одной из соседних стран».

По данному факту начали уголовное производство по ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ) Уголовного кодекса Украины.

Для документирования действий злоумышленника правоохранители провели оперативную закупку 500 таблеток препарата. Закупленные лекарственные средства были направлены на экспертизу. В ходе исследования было установлено, что данное лекарственное средство белорусского производства и на территории Украины не зарегистрировано.

Второй раз закупили 470 таблеток, из которых 290 наркокурьер передал сразу, а за остальными поехал в другую страну. В дальнейшем, тайным путем перевез их через государственную границу в пункте пропуска «Кучурганы», где его задержали.

Установлено, что подозреваемый сбывал запрещенный препарат наркозависимым лицам для изготовления ими ацетилированного раствора опия, который они в дальнейшем употребляли, отмечается в сообщении.