Виннитчане требуют остановить медицинскую реформу
16:11, 08 ноября 2013Новости регионов
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Пикетируют облсовет
В Виннице около 200 сторонников ВО «Батькивщина», ВО «Свобода» и партии «УДАР» провели пикетирование помещения облсовета с требованием отменить реформу системы здравоохранения.
Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики сегодня, 8 ноября, стояли у здания облсовета, где проходила сессия Винницкого областного совета, с флагами политических партий и лозунгами: «Здоровье нации превыше всего», «Виновных к ответственности» и т. п.
Инициативная группа передала обращение к председателю областного совета Сергею Татусяку и к депутатам областного совета, в котором просит депутатов направить обращение к ВР для отмены закона о реформе медицины в пилотных регионах и ликвидировать негативные последствия причиненные внедрением этой реформы.
«Внести на рассмотрение сессии Верховной Рады Украины проект решения об отмене «Закона о порядке проведения реформирования системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и г. Киеве», как вызвавшего общественное возмущение и негативные последствия в сфере здравоохранения Винницкой области», - говорится в обращении.
Участники пикета приняли резолюцию, которую в конце сессии передали на рассмотрение депутатам облсовета. В этой резолюции, кроме требований об отмене медреформы, также отмечено, что жители Винницкой области провели подписную кампанию «Остановим медицинский геноцид», в рамках которой собрали 98 тысяч подписей граждан за отмену этого пилотного реформирования области здравоохранения.
Председатель облсовета Татусяк пообещал, что созданная рабочая группа из депутатов облсовета рассмотрит соответствующие обращения.
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