В Украине пройдет неделя безопасности дорожного движения

В Украине с 11 по 17 ноября пройдет Национальная неделя безопасности дорожного движения в рамках провозглашенного Генеральной ассамблеей ООН Десятилетия действий по безопасности дорожного движения (2011-2020 гг.).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в понедельник, 11 ноября, в Киеве состоится Форум национального партнерства по безопасности дорожного движения.

В течение недели в Украине также состоятся научные и практические конференции, круглые столы, посвященные безопасности на дорогах.

Госавтоинспекция инициирует проведение профилактических мероприятий «Пешеход», «Пьяный за рулем - преступник», «Безопасная скорость» и благотворительной акции «Сдай кровь – спаси жизнь».

Цель Десятилетия действий – предоставить возможность для долгосрочных и скоординированных действий в поддержку безопасности дорожного движения и как следствие – обеспечить предпосылки для существенного сокращения потерь на автомобильных дорогах.

Задание Недели – консолидация сил государственных институтов, общественных организаций, научного сообщества и общественности для осуществления реальных мер по повышению уровня безопасности дорожного движения.

Как заметили в ГАИ, в марте этого года правительство приняло Государственную целевую программу повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2016 года. В этом году удалось не только сдержать рост аварийности на автодорогах государства, но и обеспечить позитивную динамику снижения количества автопроисшествий, погибших и травмированных в них людей.

Однако ситуация все еще остается сложной: в среднем за сутки на автодорогах Украины в ДТП погибают 12 человек и травмируются более 100 участников дорожного движения.