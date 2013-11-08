Отцу, который сам воспитывает 8 детей, подарили дом

Сегодня в Антраците Луганской области глава облгосадминистрации Владимир Пристюк вручил ключи от дома многодетному отцу Михаилу Долгову, который сам воспитывает восьмерых детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, одноэтажный дом, построенный в 1985 году, состоит из 3-х жилых комнат. Общая площадь дома – 142 кв. м, жилая площадь – 65,4 кв. м. В доме проведен капитальный ремонт: заменены окна, полы, обои, проведена канализация, обустроена ванная комната.

Имеется земельный участок общей площадью 14 соток. На прилегающей к дому территории расположены колодец, подвал, хозяйственные постройки. Двор асфальтирован.

На ремонт дома из местного бюджета выделено 200 тыс. грн.

Мать многодетной семьи – Долгова Людмила – умерла в 2011 году при родах. Шефскую помощь семье уже оказывают одна из шахт города и два магазина, которые на новоселье приготовили для семьи Долговых подарки – бытовую технику (стиральную машинку и холодильник). А губернатор подарил компьютер.