Во Львове вследствие ДТП травмированы четверо подростков

Во Львове вследствие столкновения легкового автомобиля «Toyota» с маршрутным автобусом травмировались водитель и трое пассажиров легкового авто.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 7 ноября в 21.30 на перекрестке проспекта Красной Калины и улицы Сиховской.

18-летний львовянин, управляя автомобилем «Toyota», не выполнил требование дорожного знака 2.1 «Дать дорогу», не пропустил на перекрестке маршрутный автобус (такси) «А-191» и столкнулся с ним.

Вследствие ДТП травмировались водитель автомобиля и трое его пассажиров - девушки, в возрасте 17-18 лет. Медики диагностировали у потерпевших кровоподтеки и ушибы. После оказания необходимой помощи, их отпустили домой.

Пассажиры автобуса не пострадали.