В Николаевской области трагично погибла семья

В Вознесенске Николаевской области милиция расследует гибель семьи, две женщины из которой сгорели, а мужчина повесился.

Как сообщили УНИАН в милиции, трупы были обнаружены 7 ноября.

В дежурную часть Вознесенского горотдела милиции поступило сообщение от дежурного Вознесенского межрайонного отдела ГСЧС, о том, что при тушении пожара в жилом доме в Вознесенске, обнаружены тела двух женщин, хозяйки дома 1928 года рождения и ее невестки 1961 года рождения, у которых были обнаружены телесные повреждения несовместимые с жизнью.

Оперативно-следственная группа Вознесенского горотдела милиции на месте установила, что в данном доме проживала семья из трех человек - жена с мужем и его мать. На момент осмотра места происшествия мужчина в домовладении отсутствовал.

Соседи и знакомые семьи, сообщили, что в течение последнего времени между женой и мужем возникали конфликтные ситуации.

В этот же день в милицию поступило сообщение о том, что в одной из лесополос Вознесенска обнаружен труп мужчины в повешенном состоянии. Было установлено, что это труп мужчины, который также жил в доме, в котором произошел пожар.

Сейчас сотрудники милиции выясняют все обстоятельства трагического происшествия.

Тела погибших направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз для установления причин смерти.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований, следственным отделением Вознесенского ГО УМВД Украины в Николаевской области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УКУ (умышленное убийство двух или более лиц).