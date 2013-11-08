Ривне: в бильярдном клубе возник пожар, эвакуировали 15 чел.

Вчера вечером в г. Ривне из бильярдного клуба «Пирамида», где возник пожар, эвакуировали 15 посетителей.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, огнем было повреждено деревянное окно в подсобном помещении. Клуб расположен на двух этажах трехэтажного здания.

До прибытия спасателей пожар ликвидировал персонал заведения.

Сотрудники ГУ ГСЧС в Ривненской области эвакуировали 15 посетителей бильярдного клуба на свежий воздух. Погибших и травмированных не имеет.

Причина пожара и убытки устанавливаются.

На месте пожара работала оперативная группа ГУ ГСЧС в Ривненской области.