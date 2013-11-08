В Киеве сегодня проведут рейд на рынках
09:46, 08 ноября 2013Новости регионов
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Правила пожарной безопасности
8 ноября работники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве совместно с администрацией рынков проведут профилактический рейд по рынкам столицы по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве.
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