В Киеве сегодня проведут рейд на рынках

09:46, 08 ноября 2013
Новости регионов
0

Правила пожарной безопасности

8 ноября работники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве совместно с администрацией рынков проведут профилактический рейд по рынкам столицы по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter