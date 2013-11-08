На Львовщине задержали партию психотропного вещества

Во Львовской области СБУ задержала партию психотропного вещества стоимостью 200 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБУ во Львовской области, управление разоблачило и пресекло противоправную деятельность гражданина Украины, который наладил канал контрабандного ввоза на территорию нашего государства прекурсора «псевдоэфедрин». Поскольку это вещество используют для дальнейшего изготовления наркотических веществ и психотропов, обращение его в Украине ограничено.

31 октября в Ривне в одном из пунктов выдачи международных почтовых отправлений сотрудники СБУ задержали 28-летний мужчину при получении посылки, которая поступила из Европы. При осмотре посылки правоохранители обнаружили и изъяли среди личных вещей коробку, в которой находилось 8 тысяч таблеток белого цвета. Экспертиза подтвердила, что обнаруженные таблетки содержат в своем составе прекурсор – псевдоэфедрин.

Стоимость изъятой партии психотропного вещества по ценам «черного» рынка составляет 200 тыс. грн.

Следственным отделом управления СБУ во Львовской области начато досудебное расследование по уголовному производству, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.305 УКУ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также их хранения с целью сбыта).

Санкция этой статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией наркотических средств, которые были предметом контрабанды, и имущества.

Следствие продолжается.