Буковина просит посодействовать финансированию строительства перинатального центра

Председатель Черновицкого областного совета Михаил Гайничеру обратился к Премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой посодействовать в решении проблемы финансирования работ для открытия Черновицкого областного перинатального центра в рамках реализации в области Национального проекта «Новая жизнь», которая тормозится Госказначейством.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черновицкого областного совета.

«В результате непроведения органами государственной казначейской службы платежных поручений задерживается проведение работ на отмеченном объекте, что может привести к неосвоению средств, выделенных на реализацию Национального проекта, - говорится в письме председателя Черновицкого облсовета, - а отсутствие в области родовспомогательного заведения третичного уровня приводит к ограничению возможностей предоставления стационарной акушерской помощи беременным высокого риска из сельских районов области».

Гайничеру отметил, что создание областного перинатального центра «станет одной из важнейших инвестиций в будущее Буковинского края и обеспечит доступ к качественным медицинским услугам для женщин и детей, независимо от местожительства их и материального положения».

Раньше областная власть официально анонсировала, что перинатальный центр в Черновцах появится уже в декабре этого года на базе одного из роддомов областного центра Буковины. Сейчас сроки сдачи центра перенесены на следующий год.