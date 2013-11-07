На Киевщине обнаружили 5 т радиоактивно загрязненных труб

В рамках уголовного производства, открытого по факту кражи изделий из металла, работники Управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Киевской области во время санкционированного обыска на территории столичного склада предприятия, которое занимается оптовым приемом металлолома, обнаружили около 5 тонн радиоактивно загрязненных металлических труб.

Об этом УНИАН сообщили в Отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области.

По данным Госсанэпидемслужбы, радиационный фон зараженного металла на порядок превышает допустимый. По предварительной информации, такие трубы могли использоваться во время строительства охладительной системы реактора Чернобыльской АЭС. Их происхождение будет устанавливаться.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 265 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с радиоактивными материалами), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Правоохранители проводят соответствующие мероприятия с целью установления лиц, причастных к организации приема металла, и свидетелей правонарушения.