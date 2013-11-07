В Харьковской ОГА опровергают информацию о якобы закрытии противотуберкулезного диспансера

В Харьковской облгосадминистрации опровергают информацию, распространенную сегодня, 7 ноября, некоторыми СМИ о якобы закрытии противотуберкулезного диспансера.

Как передает корреспондент УНИАН, в обращении к представителям СМИ, размещенном на официальном сайте Харьковской облгосадминистрации, сказано, что информация о закрытии противотуберкулезного диспансера является искаженной и политически ангажированной.

В облгосадминистрации обращают внимание "журналистов «Deutsche welle» и «Украинской правды» на недопустимость распространения не соответствующей действительности информации".

«Харьковская областная государственная администрация выражает протест таким «профессиональным способностям» журналистов этих изданий. Мы приглашаем их лично, как и всех заинтересованных представителей СМИ, лично убедиться в том, что информация, которую тиражируют эти масс-медиа, является искаженной, и попахивает политической заангажированностью. Действия этих СМИ мы считаем очередной неудачной попыткой доказать европейскому сообществу несостоятельность территориальной общины наводить порядок в собственных домах», - говорится в обращении.

В ОГА также предложили журналистам сегодня во время пресс-тура в диспансер лично убедиться в том, что он не закрыт.

Справка УНИАН. Как сообщили сегодня ряд СМИ, в Харькове стационар для лечения больных самым опасным – мультирезистентным туберкулезом не работает уже две недели.