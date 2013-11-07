Одещина: во время пожара погибла 3-летняя девочка

В Одесской области 6 ноября во время пожара погибла 3-летняя девочка, оставленная без присмотра взрослых.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области, в селе Шелехове Ананьевского района 41-летняя мать ушла в гости и оставила свою 3-летнюю дочь одну в частном доме. Девочка нашла спички и начала с ними играть. Вследствие шалостей загорелись домашние вещи.

«Мать, вернулась домой, самостоятельно ликвидировала пожар на площади 2 кв. м, но спасти дочь не смогла», - сообщили в отделе.