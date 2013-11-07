В Киеве в шахту лифта недостроенного дома упал мужчина

Вчера в 16:18 в Службу спасения «101» Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве поступило сообщение о том, что с 3 этажа 7-этажного недостроенного дома по ул. Дорогожицкая в лифтовую шахту упал мужчина.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, на место события прибыл личный состав 6-й Государственной пожарно-спасательной части Шевченковского района. Спасатели спустились в лифтовую шахту, осторожно положили 23-летнего мужчину на носилки и транспортировали в карету скорой медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами.