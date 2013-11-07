ДТП на 4 часа заблокировало движение через Днепр

В Черкассах из-за ДТП 6 ноября около 4 часов было заблокировано движение транспорта по дамбе через Днепр.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГАИ Черкасской области, около 12.30 на 16 км автодороги Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань, 29-летний житель Черкасс, водитель автомобиля «Daewoo Sens», выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с грузовиком «MAN» под управлением 38-летнего жителя Житомирской области.

В результате столкновения автомобиль «Daewoo Sens» загорелся, водитель легкового авто погиб на месте происшествия. Ведется следствие.

Движение транспорта было возобновлено через 4 часа - после того, как эвакуаторами с дамбы вывезли поврежденные авто.