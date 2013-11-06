В Киеве ищут женщину, которая убила своего новорожденного

Столичная милиция призывает киевлян помочь в розыске женщины, которая родила, убила и выбросила на мусорник младенца.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в городе Киеве, в Деснянском районе столицы на улице Беретти в баке для мусора было найдено тело новорожденного мальчика со следами удушья.