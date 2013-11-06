Днепропетровщина: грибник в лесополосе нашел 66 минометных мин

В Днепропетровской области вблизи райцентра Софиевка 5 ноября в лесополосе во время сбора грибов местный житель нашел старые боеприпасы.

Как сообщили УНИАН в главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, прибывшие на место пиротехники идентифицировали боеприпасы как 66 минометных мин калибра 82 мм времен Второй мировой войны.

Место опасной находки дополнительно обследовано, другие подозрительные предметы не обнаружены.

Найденные мины ликвидированы на полигоне.