В больницах остаются 22 человека, отравившиеся курами-гриль

В медицинских учреждениях Львовской, Хмельницкой и Волынской областей на стационарном лечении продолжают находиться 22 человека, которые отравились курами-гриль приобретенными во львовском супермаркете „Арсен”.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, по состоянию на 6 ноября на стационарном лечении находятся: во Львовской области – 19 человек (состояние всех близкое к удовлетворительному), в Хмельницкой области - 2 человека (состояние средней тяжести), в Волынской області– 1 человек (состояние средней тяжести).

Потерпевшие пациенты в стационарных условиях проходят полный комплекс клинико-лабораторных обследований, получают необходимую медицинскую помощь в соответствии с клиническими протоколами.

Как отмечается в сообщении, в течение 1 – 5 ноября были выписаны из стационара 11 человек, в том числе 4 детей.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация контролируется.

Как сообщал УНИАН, в течение 25-30 октября в медицинские учреждения Львовской, Волынской и Хмельницкой областей были госпитализированы 33 человека, из них 4 детей. По результатам расследования вспышки установлено, что все потерпевшие с 23 по 26 октября употребляли кур-гриль, которых приобрели в супермаркете «Арсен» ООО “Альянс Маркет”, расположенном во Львове (ул. Чорновила, 93). У 26 пациентов, которые были госпитализированы после употребления кур-гриль, диагностирован сальмонеллез.

За результатами внеплановой проверки кулинарного цеха супермаркета “Арсен” salmonella enteritidis выделено в 5 пробах пищевых продуктов.