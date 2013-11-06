На Закарпатье объявили штормовое предупреждение

В Закарпатской области Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям объявило штормовое предупреждение по поводу повышения уровней воды в реках.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, по данным Закарпатского центра гидрометеорологии, ночью и утром 6 ноября по Закарпатской области прошли или пройдут сильные, а местами очень сильные дожди, усиление южного ветра состоится до 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - до 25-30 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, из-за значительных осадков 6 ноября на реках Закарпатской области возобновится повышение уровней воды, правда в среднем до уровня 0,5-1,5 метра, без достижения опасных отметок.

В то же время 6-7 ноября в нижних течениях рек Боржавы и Латорицы ожидается повышение уровней воды на 2-3 метра над нулевым уровнем, будет наблюдаться даже начальный выход воды на заводь, сообщают в УГСЧС в Закарпатской области.