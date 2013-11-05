В Херсоне 14-летний школьник жестоко убил свою мать

В Херсоне 14-летний школьник жестоко убил свою 38-летнюю мать, а затем закопал ее труп на берегу реки в пригороде.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, убийство произошло 3 ноября.

Причиной убийства стали напряженные отношения в семье. В сообщении указывается, что на рассвете в Комсомольский райотдел милиции позвонил житель Шуменского микрорайона Херсона, который сообщил, что выгуливая собаку заметил, как двое людей тащат в кусты что-то похожее на тело человека.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная обнаружила на земле и траве следы крови.

«На глубине около 40 сантиметров от поверхности земли мы обнаружили тело женщины. Оно было завернуто в одеяло и завязано веревкой. Эксперты насчитали на теле три проникающих ножевых ранения и многочисленные порезы на руках, которые свидетельствовали о том, что погибшая пыталась защититься», - сообщил начальник Комсомольского райотдела милиции Александр Говорун.

Погибшей оказалась 38-летняя местная жительница, которая сама воспитывала сына-школьника.

По месту жительства погибшей сотрудники милиции обнаружили нож со следами крови. На балконе была развешана недавно выстиранная одежда. В ходе опроса 14-летний сын женщины признался в совершении преступления.

Школьник рассказал, что у них с матерью были напряженные отношения, она часто ругала его. Во время очередного семейного конфликта сын схватил нож и нанес матери удары в грудную клетку. Поняв, что женщина мертва, он самостоятельно завернул тело в одеяло и связал веревкой. После чего выстирал окровавленную одежду и вымыл следы крови на полу. О совершенном преступлении подросток рассказал своему 39-летнему другу, которого попросил помочь незаметно вынести тело и закопать его в безлюдном месте.

Подросток задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он раскаялся в содеянном. Вскоре будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Несовершеннолетнему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.