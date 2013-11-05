В центре Киева 100 домов остались без тепла и горячей воды

В центре Киева около 100 потребителей, среди которых - жилые дома, 1 школа и здания ведомств, отключены от отопления и горячего водоснабжения в связи с повреждением магистрального трубопровода диаметром 400 мм на пересечении улиц Прорезной и Пушкинской.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО “Киевэнерго”, в настоящее время оперативная бригада общества ликвидирует повреждение сети.

Авария произошла 5 ноября в 13.10 в связи с высоким уровнем изношенности труб. Данный участок теплосети эксплуатируется с 1974 года и исчерпал свой 25-летний нормативный ресурс, отмечают в «Киевэнерго».

Устранить повреждение и восстановить теплоснабжение потребителям планируется на протяжении суток, отметили в компании.