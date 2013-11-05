Жители Макеевки отравились копченой рыбой, зараженной сальмонеллой

Причиной отравления 8 человек в Макеевке Донецкой области стало употребление копченой рыбы, зараженной сальмонеллой.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, после госпитализации 1 ноября отравившихся продуктами питания жителей Макеевки, сотрудники отдела ветеринарной милиции области провели проверку. В ходе проверки выяснилось, что потерпевшие употребляли копченую рыбу, купленную у одного из реализаторов на рынке. Из его товара были отобраны пробы для проведения экспертизы, которые показали наличие возбудителя сальмонеллы в рыбе.Продавец рассказал милиционерам, что закупил этот товар без документов на оптовом рынке в г. Горловке.

Правоохранители, прибыв в Горловку, выяснили, что оптовик продолжает сбывать рыбу без документов.

По словам начальника отдела ветеринарной милиции ГУМВД Донецкой области Евгения Никулина, в настоящее время оба нарушителя привлечены к административной ответственности по ст. 107 КУоАП (нарушение правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных требований). Также им вручены предписания о запрете дальнейшего оборота продукции без соответствующих ветеринарных документов.

В милиции также сообщили, что пострадавшие в настоящее время продолжают проходить лечение.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 ноября в инфекционное отделение Макеевской городской больницы были госпитализированы 7 человек с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция». Было установлено, что госпитализированные накануне коллективно употребляли блюда домашнего приготовления. Всего еду употребляли 8 человек.