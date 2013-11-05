В Донецке неизвестные обстреляли пассажирский автобус.

Как передает корреспондент УНИАН, об сегодня, 5 ноября, на пресс-конференции сообщил донецкий городской голова Александр Лукьянченко.

Он рассказал, что 3 ноября около 17.00 в Кировском районе на остановке шахты 17/17 бис, когда автобус производил загрузку, он «был обстрелян неизвестными лицами». В автобус выстрелили три раза, и, предположительно, стреляли из проезжающего мимо автобуса автомобиля - серой «девятки».

По словам мэра, в это время в автобусе находилось более 50 человек, но никто из них не пострадал, а ущерб из-за разбитых стекол и простоя автобуса составляет около 30-40 тыс. грн.

Лукьянченко также сообщил, что поручил милиции расследовать этот инцидент.

«Это очень тревожный симптом. Еще раз напоминает о вопросе свободной продажи оружия… Я поручил управлению внутренних дел серьезно отнестись к этому инциденту и работать над тем, чтобы найти тех, кто это сделал», - сказал Он.

При этом мэр добавил, что «сейчас проверяются камеры видеонаблюдения работниками внутренних дел, ведется следствие по этому вопросу».