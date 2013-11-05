Причина вспышки кори на Ривненщине - дефицит вакцины

Причиной вспышки заболеваемости корью в Ривненской области стала нехватка соответствующей вакцины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник эпидемиологического отдела главного управления Госсанэпидслужбы в Ривненской области Виктор Мороз.

По его словам, с проведением вакцинации против кори в Ривненской области в настоящее время возникла большая проблема: область обеспечена вакцинами на 21% потребности.

Мороз отметил, что вакцинация против кори принадлежит к разряду обязательных прививок, проведение которых финансируется из госбюджета. Материалы для этого область получает централизовано из Киева, а именно от государственного предприятия «Укрвакцина». Они поступают на склады ривненского предприятия «Медспецпоставка» и оттуда направляются во все районы Ривненской области. То, что вакцины область получает далеко не в полном объеме, и вызвало возникновение проблемы, утверждает главный санэпидемиолог области.

По словам Мороза, в целом в регионе за десять месяцев 2013 года корью заболели 555 человек, а на 5 ноября в Сарненском районе зафиксировано 472 случая заболевания корью. Причем активизация наблюдается именно в последнее время. Так, в сентябре 2013 года в районе были зафиксированы 123 случая заболевания корью, в октябре – 349.

Кроме проблемы с наличием вакцины для прививки против кори, в Сарненском районе зарегистрировано самое большое количество отказов от прививок, - подчеркнул он.

В селе Цепцевичи Сарненского района, где корью заболели 42 школьника, подавляющее большинство из них не было привито против этой болезни.

Как сообщал УНИАН, в c. Цепцевичи Сарненского района Ривненской области среди учеников общеобразовательной школы с 23 по 28 октября 2013 года была зарегистрирована вспышка кори, в результате которой пострадали 42 ребенка. По состоянию на 4 ноября все больные с легкой формой заболевания находятся на амбулаторном лечении. Медицинская помощь больным оказывается в полном объеме.

Главным управлением Госсанэпидслужбы в Ривненской области создана группа оперативного реагирования с целью расследования причин возникновения случаев заболевания. В ходе эпидрасследования установлено, что девять человек привиты в соответствии с рекомендациями Национального календаря прививок, четыре человека – не привиты и 29 человек не получили очередной прививки.