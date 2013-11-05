В Николаеве 14-летняя девушка совершила самоубийство, спрыгнув с крыши десятиэтажного дома в Заводском районе.

Как сообщили УНИАН в группе связей с общественностью Николаевского городского управления милиции, тело девушки обнаружили вечером 4 ноября.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Заводского райотдела милиции. Правоохранители установили личность умершей. По предварительной версии установлено, что смерть девушки наступила в результате того, что она, совершила самоубийство.

"Тело умершей осмотрено судебно-медицинским экспертом. Других признаков смерти, кроме телесных повреждений, полученных при падении с высоты, не обнаружено", - сообщают в милиции.

В настоящее время тело несовершеннолетней направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Правоохранителями выясняются обстоятельства и мотивы, по которым девушка ушла из жизни.