Киевщина: ветеринары незаконно взыскали с граждан 300 тыс

Бориспольская межрайонная прокуратура Киевской области обвинила ветеринаров в незаконном взыскании с граждан средств за административные услуги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, установлено, что должностные лица Бориспольского пункта государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора в течение прошлого года ввели незаконную практику взыскания с физических и юридических лиц средств за административные услуги, уплата которых не предусмотрена законом.

Результатом таких противоправных действий стало необоснованное взыскание средств на общую сумму около 300 тыс. грн, констатировали в прокуратуре.

Действия ветеринаров квалифицированы по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, то есть превышение должностных полномочий, а именно: умышленное совершение должностным лицом действий, которые явно выходят за рамки предоставленных ему прав или полномочий, которые повлекли тяжелые последствия, отметили в пресс-службе.

Досудебное расследование в указанном производстве продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.