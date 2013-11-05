Одесскому санаторию вернули землю стоимостью 1,5 млрд

В Одессе суд вернул в собственность города участок площадью 0,1 га на территории санатория им. Горького стоимостью 1,5 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, суд удовлетворил иск прокуратуры Киевского района Одессы.

«Из незаконного владения двух граждан истребован и передан городской общине земельный участок оздоровительного назначения, который находится на территории санатория им. Горького. Общая площадь участка составляет почти 0,1 га, а нормативная стоимость - 1,5 млн грн», – говорится в сообщении.

Санаторий находится в прибрежной зоне – на 16-й станции Большого Фонтана.