Одесскому санаторию вернули землю стоимостью 1,5 млрд
10:25, 05 ноября 2013Новости регионов
0
Находится в прибрежной зоне
В Одессе суд вернул в собственность города участок площадью 0,1 га на территории санатория им. Горького стоимостью 1,5 млн грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, суд удовлетворил иск прокуратуры Киевского района Одессы.
«Из незаконного владения двух граждан истребован и передан городской общине земельный участок оздоровительного назначения, который находится на территории санатория им. Горького. Общая площадь участка составляет почти 0,1 га, а нормативная стоимость - 1,5 млн грн», – говорится в сообщении.
Санаторий находится в прибрежной зоне – на 16-й станции Большого Фонтана.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter