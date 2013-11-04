Львовский суд продлил содержание под стражей "доктора Пи"

Сиховский районный суд города Львова продлил содержание под стражей подозреваемого в мошенничестве Андрея Слюсарчука, более известного как "доктор Пи", до 11 января 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение, принятое сегодня, 4 ноября, зачитал во время заседания судья Назарий Дулебко.

Как отметил судья, такое решение было принято судом ввиду того, что Слюсарчук может уклоняться от судебных заседаний, а также оказывать давление на свидетелей, поскольку во время одного из судебных заседаний он угрожал одному из свидетелей – журналисту газеты „Экспресс”.

Согласно предыдущему решению суда, Слюсарчук должен был находиться под стражей до 12 ноября.

Также суд объявил перерыв в рассмотрении дела до 21 ноября.

Как сообщал УНИАН, несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях Андрея Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 миллионов цифр в числе «Пи» после запятой. Он также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей. Слюсарчук стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако по результатам расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что Слюсарчук – самозванец, который не имеет даже высшего образования. По данным СМИ, он искалечил десятки людей, зафиксировано как минимум три смертельных случая.

В отношении Слюсарчука львовская милиция возбудила 2 уголовных дела - по подозрению в мошенничестве и по подозрению в использовании поддельных документов.

В октябре 2012 года СМИ сообщали, что следствие установило, что в результате «лечебной практики» Слюсарчука умерло шесть человек. В целом же по делу - десять эпизодов незаконной лечебной практики.

5 марта Сиховский районный суд Львова начал слушание дела Слюсарчука, который обвиняется в подделке документов, мошенничестве, причинении тяжелых телесных повреждений, которые привели к смерти потерпевшего, и незаконной врачебной деятельности.