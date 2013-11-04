Черкасчина: машина сбила шедшую по тротуару россиянку

В городе Каменка Черкасской области вечером 3 ноября гражданку России, жительницу города Воронеж, шедшую по тротуару по улице Шевченко, сбила машина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГАИ Черкасской области, наезд на женщину совершил 32-летний местный житель, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем ВАЗ-21144.

Вследствие наезда 52–летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом кости таза и ушиб позвоночника. Потерпевшая госпитализирована в Каменскую центральную райбольницу.