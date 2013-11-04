Буковина: из-за шалостей со спичками погиб ребенок

В Выжницком районе Черновицкой области из-за шалостей со спичками погиб трехлетний ребенок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГСЧС Украины в Черновицкой области, 2 ноября в селе Долишний Шепот трое детей играли в хозяйственном здании, где было сложено сено. У одного из детей были спички. Из-за детских шалостей с огнем загорелось сено и деревянные конструкции хозяйственного здания.

Двое старших детей, 2008 и 2006 г.р., успели выбежать на улицу, а самый маленький мальчик, 2010 г.р., покинуть помещение не смог.

Соседи, которые заметили пожар, позвонили по номеру «101». Спасатели, прибыв на место, вошли в горящее здание, но помочь ребенку уже не смогли.