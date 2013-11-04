Херсонщина: 3-летние дети отравились неизвестным веществом

В Каховке (Херсонская область) неизвестным веществом отравились двое детей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службы УГСЧС Украины в Херсонской области, в субботу, 2 ноября в 17.50 в реанимационное отделение больницы поступили двое детей - 3-летние мальчик и девочка, жители Каховки. Согласно сообщению, дети не являются родственниками. Диагноз обоих детей - отравление неустановленным веществом (предположительно - пищевой уксусной эссенцией).

По состоянию на утро воскресенья, 3 ноября дети в тяжелом состоянии находились в реанимационном отделении детской областной больницы.

По факту отравления несовершеннолетних проводится проверка.