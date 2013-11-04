В Черкассах два человека отравились грибами

Состояние средней тяжести

В Черкассах два человека отравились грибами. Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Черкасской области, 3 ноября в приемное отделение 3-й Черкасской городской больницы скорой помощи с предварительным диагнозом отравление дикорастущими грибами поступили 32-летний и 28-летняя жители областного центра. Состояние обоих больных средней тяжести.

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