В Черкассах два человека отравились грибами
13:05, 04 ноября 2013Новости регионов
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Состояние средней тяжести
В Черкассах два человека отравились грибами.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Черкасской области, 3 ноября в приемное отделение 3-й Черкасской городской больницы скорой помощи с предварительным диагнозом отравление дикорастущими грибами поступили 32-летний и 28-летняя жители областного центра.
Состояние обоих больных средней тяжести.
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