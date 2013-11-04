Гибнет целебный Кульницкий лиман - экологи

Глава облгосадминистрации Одесской области Эдуард Матвийчук обещает решить вопрос по незаконной добыче песка на побережье Куяльницкого лимана..

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Матвийчук заявил сегодня журналистам во время старта прокладки трубопровода по соединению лимана с Черным морем.

По его словам, проблема с Куяльницким лиманом началась, в основном, в связи с тем, что последние 10 лет «начали добывать незаконно песок», что привело к обмелению.

«Мы это все прекратим, с незаконной добычей разберемся», - заявил Матвийчук.

Он подчеркнул, что сейчас областная администрация занимается тем, «чтобы никто никогда не смог приватизировать берега Куяльника», так как он должен быть для всех одесситов.

«Он должен служить всем одесситам, чтобы это, с одной стороны, была здравница, с другой стороны – место отдыха», - сказал губернатор.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Одесский областной совет обратился в Кабинет министров с просьбой выделить в 2014 году 100 млн грн на восстановление водных ресурсов Куяльницкого лимана.

18 сентября 2012 года в Одессе Президент Украины Виктор Янукович заявил, что поручит Кабинету министров поддержать ряд инициатив, высказанных во время встречи с ним представителями административно-хозяйственного актива Одесской области. В частности, Янукович сообщил, что поручил премьер-министру, министру экологии и природных ресурсов и председателю Одесской ОГА «обеспечить совместно с Национальной академией наук Украины подготовку и реализацию комплексного проекта, направленного на сохранение Куяльницкого лимана и озера Сасик, что предусматривает строительство необходимых объектов и их должное финансирование в срок до 1 ноября 2013 года».

О гибели Куяльницкого лимана заявили экологи. По словам старшего научного сотрудника Одесского филиала Института биологии южный морей Александра Гончарова, в октябре 2012-го вода в лимане окрасилась в кроваво-красный цвет, что вызвано нехваткой воды, ранее поступавшей из реки Большой Куяльник, и гибелью микрофлоры, которая создавала целебную рапу водоема.

Что касается причин гибели Куяльницкого лимана, на базе которого создан одноименный санаторий, признанный эталоном в грязелечении, то экологи видят их не столько в изменении климатических условий, сколько в браконьерском использовании воды реки Большой Куяльник и других водотоков в бассейне Куяльницкого лимана.