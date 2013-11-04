На Житомирщине повесилась 9-летняя девочка

В Ружинском районе Житомирской области милиция проводит проверку по факту смерти 9-летнего ребенка.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Секторе общественных связей УМВД Украины в Житомирской области.

Вчера в Ружинский райотдел УМВД Украины в Житомирской области поступило сообщение от медиков о смерти 9-летней девочки в одном сел района.

На месте, куда прибыли работники милиции, выяснилось, что трагедия произошла в одном из сел района утром 2 ноября. Родители ребенка хлопотали по хозяйству, пока девочка была в доме. Затем родители выявили, что девочка совершила самоубийство путем повешения.

Несмотря на попытку родителей срочно доставить ребенка в больницу и выезда им навстречу кареты скорой медицинской помощи, спасти жизнь девочки не удалось.

Сейчас работники правоохранительных органов работают на месте происшествия и выясняют все причины и обстоятельства трагедии.