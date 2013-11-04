В Киеве легковик и маршрутка провалились в яму с водой
10:47, 04 ноября 2013Новости регионов
1
Пострадавших нет
В Киеве легковой автомобиль и маршрутка провалились в яму с водой, которая образовалась на дороге.
Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел сегодня утром в Деснянском районе Киева на пересечении улиц Милютенко и Шолом-Алейхема.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет, на месте происшествия работают коммунальные службы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter