АР Крым: из-за плохого поведения детей "лечили" в психбольнице

В Севастополе прокуратурой в ходе проверок установлен ряд недостатков в работе интернатных учреждений города, в частности несовершеннолетним здесь не обеспечено постоянное наблюдение и надлежащую опеку со стороны педагогов, что приводит в том числе к самовольным уходам воспитанников из этих учреждений.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. В 2013 году в Севастополе органами криминальной милиции по делам детей выявлено 115 несовершеннолетних, занимавшихся бродяжничеством. В основном это дети из неблагополучных семей, однако есть среди них и воспитанники интернатных учреждений. С начала года в прокуратуру города поступило 10 сообщений о самовольном уходе подопечных детских домов и интернатов, в первую очередь - воспитанников детских домов № 1 и № 2. Причем, как отметили в прокуратуре, некоторые подростки самовольно оставляли интернаты по 3-4 раза.

В ходе проверок прокуратурой также установлено, что руководители и воспитатели интернатных учреждений, ссылаясь на невозможность повлиять на поведение подопечных, занимают позицию наблюдателей, а порой злоупотребляют полномочиями относительно направления несовершеннолетних в психиатрическую больницу. Только за 9 месяцев 2013 года в Севастопольскую городскую психиатрическую больницу госпитализированы 17 воспитанников детских домов № 1 и № 2.

Кроме того, прокуратурой Севастополя выявлены факты замалчивания проблемы бродяжничества детей со стороны сотрудников воспитательных заведений. Установлено, что в детских домах отсутствует контроль за местом нахождения несовершеннолетних в течение суток. В нарушение требований регламентирующих документов, детей отпускают к родственникам на время каникул и в выходные дни без заявлений от людей, к которым они едут, и без согласования с органами опеки.

Согласно Семейному кодексу Украины свидания детей с родителями, лишенными родительских прав, могут производиться только с разрешения суда. Однако, прокуратурой выявлены факты, проживания воспитанников севастопольских детдомов в летний период с родителями, лишенными родительских прав, без соответствующего судебного решения.

С учетом выявленных фактов, в конце октября 2013 прокурор Севастополя Игорь Пилат направил в адрес председателя Севастопольской городской государственной администрации письмо с требованием принять меры по устранению просчетов в организации работы интернатных учреждений города.